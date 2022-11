Jeder kann ein kleiner Warren Buffett sein ...

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die „Earning Season“, die Berichtssaison zum abgelaufenen Quartal, ist in vollem Gange. Viele Unternehmen haben bereits Zahlen gemeldet und einen Ausblick gegeben. Als Champions-Anleger werden Sie wahrscheinlich gar nicht viel davon mitbekommen haben. Denn: Sie sind mit Ihrer Geldanlage in Champions-Aktien langfristig an der Börse engagiert,...