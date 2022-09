Jeder Tag ist Freitag: Ein besonderes Buch-Plädoyer für mehr Nachhaltigkeit

Düsseldorf (ots) -In Anlehnung an die Fridays-for-Future-Bewegung ruft Kearney die "7-Freitage-Woche" aus: "Jeder Tag ist Freitag" ist ein Weckruf für mehr Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Ein in seiner Konzeption und Aufmachung besonderes Buch. Erhältlich ist es auf www.de.kearney.com/freitag"Es gibt wohl keine CEO-Agenda mehr, auf der Nachhaltigkeit nicht ganz oben steht - aber mit Ankündigen allein ist es heute nicht mehr getan. Es braucht ein neues Denken - und Handeln", so Herausgeber Martin Eisenhut, Managing Director Deutschland, Österreich und Schweiz bei Kearney. Mit dem Buch"Jeder Tag ist Freitag" veröffentlicht die Unternehmensberatung nun ihr Plädoyer für mehr Nachhaltigkeit.Worum es gehtEs wird viel über Nachhaltigkeit gesprochen - doch leider oft aneinander vorbei, und nur oberflächlich. Die sieben Kapiteln des Buches zeigen, was das Thema Nachhaltigkeit konkret für Strategie oder Organisation eines Unternehmens bedeutet, beantwortet aber auch Fragen wie: Welche Rolle spielt Europa auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Wie weit sind wir eigentlich mit der Circular Economy? Welchen Beitrag kann Diversity beim Thema grüne Innovationen leisten?Illustrationen des Künstlers Paul Grabowski, Interviews mit Praktikern und Experten, kurze Reportagen und Infografiken machen ergänzend dazu deutlich: "Nachhaltigkeit ist ein Jahrhundertthema, das ist den meisten längst klar - nur die Schritte nach vorn sind an vielen Stellen noch nicht entschieden genug und große Chancen bleiben ungenutzt auf dem Weg zurück", so Eisenhut.Da die Frage der richtigen Konsequenzen aus dem Klimawandel vor allem auch eine Generationenfrage ist, liegt ein Schwerpunkt des Buches auf genau dieser: Die Journalistin und Autorin Madeleine Hofmann kommentiert die sieben Kapitel des Buches aus der Perspektive der Millennials. "Ja, an vielen Stellen hat sie eine entschieden andere Meinung als so manch Berater, aber genau diese Diskussionen sind es ja, die uns antreiben und ins Handeln bringen", so Eisenhut.Das Buch "Jeder Tag ist Freitag" ist ab jetzt hier erhältlich: www.de.kearney.com/freitagPressekontakt:Can ErdalDigital Marketing Lead DACHA.T. Kearney GmbHDreischeibenhaus140211 DüsseldorfTel.: +49 175 2659471can.erdal@kearney.comOriginal-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuell