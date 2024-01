Jedat Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die technische Analyse der Jedat-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 924,46 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1009 JPY liegt, was einer Abweichung von +9,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (978,88 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,08 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jedat-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 57,5, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 56 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergibt eine neutrale Einschätzung, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Jedat-Aktie daher auf verschiedenen Ebenen als "Neutral" bewertet, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien.