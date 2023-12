Jedat Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jedat-Aktie liegt bei 27, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu hat der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 38,97, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet weist Jedat eine mittlere Diskussionsintensität auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der durchschnittliche Schlusskurs der Jedat-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 916,09 JPY. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 1011 JPY (+10,36 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (971,54 JPY) führt jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Jedat in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.