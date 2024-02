Jedat Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse von Jedat zeigt, dass das Unternehmen derzeit einen guten langfristigen Trend aufweist, basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt. Der aktuelle Durchschnitt liegt bei 955,1 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1026 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch einen Wert von 1038,98 JPY, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jedat also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jedat liegt bei 92, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Jedat daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Jedat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Jedat also für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jedat eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten hauptsächlich positiv waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Jedat daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die technische Analyse der trendfolgenden Indikatoren ein gutes Rating für Jedat, während der RSI und das Sentiment und Buzz zu schlechteren Bewertungen führen. Die Anlegerstimmung ist jedoch positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.

