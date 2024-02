Jedat Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. In Bezug auf die Jedat-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 92, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 955,1 JPY für den Schlusskurs der Jedat-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1026 JPY, was einem Unterschied von +7,42 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 1038,98 JPY auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jedat somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Jedat. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Jedat zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung auf Basis der verschiedenen Analysen.