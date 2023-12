Jedat Aktie: Geht es jetzt los?

Die Jedat wird derzeit anhand der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 921,34 JPY, während der Aktienkurs bei 1016 JPY um +10,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 974,98 JPY, was einer Abweichung von +4,21 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 40, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Zusammenfassend ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Jedat eine "Neutral"-Bewertung. Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger die Jedat in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.