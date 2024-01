Jedat Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Jedat in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien rund um Jedat diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +8,29 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von +2,24 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 69,77 Punkten, was bedeutet, dass die Jedat-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt im neutralen Bereich (Wert: 52,34), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Jedat zeigt kaum Änderungen und führt somit zu einem weiteren "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Jedat bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".