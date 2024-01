Jd Health International Inc Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "JD Health International":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde besonders über die Aktie von Jd Health in den sozialen Medien diskutiert, wobei vorwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in diesem Zeitraum hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Jd Health beschäftigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Jd Health zeigten sich interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität stark zunahm, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigte kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Jd Health-Aktie aktuell bei 46,27 HKD verläuft. Da der Aktienkurs bei 31,8 HKD liegt und somit einen Abstand von -31,27 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -14,88 Prozent liegt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Jd Health zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 100 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating ergibt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jd Health somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.