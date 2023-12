Jd Health International Inc Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der Jd Health-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 48,03 HKD liegt. Der Aktienkurs liegt mit 35,95 HKD deutlich unter diesem Wert, was einem Abstand von -25,15 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 37,54 HKD, was einer Differenz von -4,24 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Jd Health-Aktie.

Ein weiterer Indikator, der für die Bewertung der Aktie herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI bei 57,95 und für 25 Tage bei 57,21, was jeweils zu einer neutralen Einstufung führt. Auch in den sozialen Medien wurde die Jd Health-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, wobei in den Kommentaren vor allem negative Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher als schlecht eingestuft.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die technische Analyse, der RSI und die Anleger-Stimmung auf eine negative Entwicklung der Jd Health-Aktie hindeuten. Während die Diskussion in den sozialen Medien keine signifikanten Veränderungen zeigt, wird die Stimmung insgesamt als negativ bewertet.