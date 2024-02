Jd Health International Inc Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "JD Health International":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. Für die Bewertung von Jd Health wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Diskussionsintensität wurde eine durchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Jd Health mit -28,82 Prozent Entfernung vom GD200 ein schlechtes Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 32,53 HKD auf ein schlechtes Signal hin. Somit wird der Kurs der Jd Health-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt hingegen ein gutes Signal mit einem Wert von 12,96. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Anleger zeigten sich größtenteils neutral und unterhielten sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jd Health. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Jd Health.