Jd Health International Inc Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amundi":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Jd Health verbessert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält Jd Health auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jd Health-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 41, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auf 25-Tage-Basis ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 50,37. Insgesamt wird daher ein "Neutral"-Rating für Jd Health auf der Basis des RSI vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 47,01 HKD für den Schlusskurs der Jd Health-Aktie, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 39,1 HKD lag. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die kurzfristige Analyse auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts ergibt jedoch ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Jd Health diskutiert. Daher erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Jd Health International Inc-Analyse vom 30.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Jd Health International Inc jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Jd Health International Inc-Analyse.

Jd Health International Inc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...