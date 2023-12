Jchx Mining Management Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse für Jchx Mining Management zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 33,33 CNH verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 35,38 CNH liegt, was einem Abstand von +6,15 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 35,54 CNH, was einer Differenz von -0,45 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume das Urteil "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Jchx Mining Management ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen geäußert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jchx Mining Management-Aktie beträgt 41, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 44,71 ebenfalls stabil und führt zu einem weiteren "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Jchx Mining Management.

Im Vergleich zum Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,73 Prozent erzielt, was 40,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.