Jchx Mining Management Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse des Jchx Mining Managements zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 33,77 CNH liegt, während der tatsächliche Kurs bei 38,82 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz von +14,95 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 35,81 CNH, was einer Distanz von +8,41 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in der Kategorie der technischen Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 36,21 Punkten, was darauf hindeutet, dass Jchx Mining Management weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 31,59 an, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um das Jchx Mining Management haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält das Jchx Mining Management daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Im Branchenvergleich hat das Jchx Mining Management in den letzten 12 Monaten eine Performance von 48,03 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -6,88 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +54,92 Prozent für das Jchx Mining Management. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 54,92 Prozent über dem Durchschnittswert. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie des Branchenvergleichs.