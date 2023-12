Jc Decaux Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Jcdecaux":

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Jcdecaux spiegeln sich deutlich in den Diskussionen auf den sozialen Medien wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen zu dem Wert. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, basierend auf der Anlegerstimmung.

Um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso wird der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 52,8 als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Jcdecaux insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse der Jcdecaux-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 17,5 EUR lag, was einem Unterschied von -0,46 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 16,45 EUR, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt eine langfristige starke Aktivität in Bezug auf die Jcdecaux-Aktie. Zudem erfuhr die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Insgesamt ist Jcdecaux basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien mit einer überwiegend positiven Anlegerstimmung und technischen Analyseergebnissen angemessen bewertet.