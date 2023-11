Jazz Aktie: Keine Angst!

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Jazz zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso erfährt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Jazz von Research-Analysten mit 3 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen positiven Einschätzung führt. Das Kursziel liegt im Mittel bei 207 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 114,26 USD eine erwartete Kursentwicklung von 81,17 Prozent bedeutet und somit zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jazz-Aktie zeigt eine überkaufte Situation auf, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Bewertung nach RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Jazz-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer schlechten Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

In Summe erhält die Jazz-Aktie somit eine neutrale Einschätzung basierend auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung, eine positive Bewertung basierend auf Analysteneinschätzungen und eine negative Einschätzung basierend auf dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.