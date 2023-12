Jazz Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

In den letzten vier Wochen wurde bei Jazz eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Daher erhält Jazz auch in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Analysten bewerten die Aktie von Jazz langfristig als "Gut", basierend auf insgesamt 18 Analystenbewertungen: 3 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 207 USD, was einer Erwartung von 71,07 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen vergeben auch wir die Bewertung "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Jazz eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher von uns ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Jazz im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,78 Prozent erzielt, was 34,57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 21,89 Prozent, und Jazz liegt aktuell 41,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".