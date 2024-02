Jayride Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100 über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen (RSI25). Für die Jayride-Aktie ergibt sich ein RSI von 85,71, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 88,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse der Jayride-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 0,08 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug hingegen 0,02 AUD, was einem Unterschied von -75 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-33,33 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Jayride-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen lag im normalen Bereich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jayride-Aktie somit ein "Neutral"-Rating aufgrund des Sentiments und Buzz.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Lediglich an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung für die Jayride-Aktie.