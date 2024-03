Jayride Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Jayride als Neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Jayride-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 25, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Der RSI25 liegt bei 64,71, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien werden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Bei der Aktie von Jayride zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jayride eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Jayride-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt im Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,07 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,014 AUD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,02 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt. Insgesamt erhält die Jayride-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren somit eine schlechte Bewertung.