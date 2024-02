Jayride Aktie: Schlimme Zeiten!

Die technische Analyse von Jayride zeigt, dass der Aktienkurs von 0,015 AUD derzeit um 50 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -78,57 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

Das Sentiment und der Buzz um Jayride haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder im Stimmungsbild festgestellt wurden, wird das Kriterium insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Jayride-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Jayride beschäftigt hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich daher bei der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment die Gesamtbewertung für Jayride als "Schlecht".