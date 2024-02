Jayex Technology Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Grove":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er misst das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies für die letzten 7 Tage auf. Für die Aktie von Jayex liegt der aktuelle RSI-Wert bei 50, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn man den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 70, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien gegenüber Jayex ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung bezüglich der Kommunikation über Jayex. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Jayex unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jayex-Aktie bei 0,01 AUD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0.006 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -40 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich ein Abwärtstrend, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher ebenfalls "Schlecht".

