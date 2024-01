Jaxon Mining im Check!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Jaxon Mining wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Jaxon Mining weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt erhält das Jaxon Mining-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Jaxon Mining festgestellt wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Jaxon Mining eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,67 %) als niedrig einzustufen ist, da die Differenz 3,67 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Jaxon Mining derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,03 CAD, während der Kurs der Aktie (0,02 CAD) um -33,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,02 CAD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für das Jaxon Mining-Wertpapier aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und der Dividende.