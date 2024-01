Jaxon Mining Aktie: Was noch aussteht!

Die Jaxon Mining wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,02 CAD) um -33,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,02 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie über diesen Zeitraum hinweg zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich hieraus das Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Jaxon Mining mit 0 Prozent 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau", deren durchschnittliche Dividendenrendite bei 3,65 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Jaxon Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt. Dies steht im deutlichen Kontrast zum Branchendurchschnitt von -10,68 Prozent, was eine Underperformance von -39,32 Prozent bedeutet. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,68 Prozent, und die Jaxon Mining unterperformte um 39,32 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie der Jaxon Mining als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25 von 50, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.