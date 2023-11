Jaxon Mining Aktie: Wann tut sich was?

Sentiment und Buzz: Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse des aktuellen Bildes einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es bei Jaxon Mining keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Aufgrund dieser Daten erhält Jaxon Mining insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr verzeichnete die Aktie von Jaxon Mining eine Rendite von -50 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Aktie von Jaxon Mining um 39,46 Prozent unter dem Durchschnitt (-10,54 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,54 Prozent, und Jaxon Mining liegt aktuell 39,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Jaxon Mining liegt bei 0,03 CAD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,02 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -33,33 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,02 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtnote von "Neutral" für die technische Analyse.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei Jaxon Mining liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Position hindeutet. Gleiches gilt für den RSI auf 25-Tage-Basis, der ebenfalls bei 50 liegt. Aufgrund dieser Werte erhält Jaxon Mining eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.