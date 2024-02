Jaxon Mining Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse der Jaxon Mining-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 CAD lag. Der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls bei 0,02 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,02 CAD, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jaxon Mining-Aktie damit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jaxon Mining im Vergleich zur Branchenkonkurrenz eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,55 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Jaxon Mining als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25-Wert von 50, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jaxon Mining besonders positiv diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Somit erhält Jaxon Mining insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.