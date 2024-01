Jaws Mustang Acquisition Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Jaws Mustang Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Jaws Mustang Acquisition-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 10,93 USD lag, was einem Unterschied von +3,02 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 10,61 USD entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,84 USD liegt nah am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist für die Jaws Mustang Acquisition-Aktie einen Wert von 57,14 für den RSI7 und 36,36 für den RSI25 auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen der sozialen Medien. Somit wird die Aktie auch in dieser Hinsicht insgesamt neutral bewertet.