Jatropower entwickelt neues Geschäftsmodell zur langfristig profitablen Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre mit Plantagen auf Brachland

Baar, Schweiz und Zürich (ots/PRNewswire) -Das Schweizer Unternehmen präsentiert eine erheblich verbesserte, natürliche Züchtung der Nutzpflanze Jatropha curcas als Basis für eine profitable Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre. Als erster Anbieter weltweit bietet es Saatgut für eine essbare Variante der Pflanze, welche hochwertiges Protein produziert.Jatropha curcas ist eine weltweit verbreitete Wildpflanze, deren Früchte wertvolles Pflanzenöl und Protein produzieren. Gegenüber herkömmlichen Nutzpflanzen gibt es eine entscheidende Überlegenheit: Die Pflanze gedeiht auf bisher unproduktivem Brachland, wovon es weltweit Millionen von Hektaren gibt. Kein Kulturland wird benötigt, Wälder müssen nicht abgeholzt werden, künstliche Bewässerung und Herbizide sind nicht notwendig. Die Plantagen brauchen wenig Düngemittel und sind keine Monokulturen, was der Biodiversität zuträglich ist.Degradierte Böden werden zum Gegenstand nachhaltiger Wertschöpfung und zugleich Grundlage wirksamer Massnahmen gegen den Klimawandel. Brachland wird zu Kulturland und entfernt nachweislich mehrere Tonnen Kohlendioxyd pro ha/Jahr aus der Atmosphäre, um es langfristig zu speichern.Diese Entfernung von CO2 – bekannt als «Carbon Capture and Removal» – ist durch die Nutzung unproduktiver Böden zertifizierbar. Damit gehören die Plantagen zu den lediglich 4% weltweiter Klimaprojekte, welche der Atmosphäre tatsächlich CO2 entziehen (Quelle: IPCC).Das Forschungsprogramm hat Fruchtertrag, Stresstoleranz und Dürreresistenz der Pflanzen wesentlich verbessert. Der Ertrag im Vergleich zur Wildpflanze wurde um das Fünffache gesteigert. Die weiterentwickelte essbare Variante der Pflanze hat bereits eine validierte Vorab-Notifikation der EU-Nahrungsmittel-Zulassungsbehörde erhalten.Die neue Lösung bietet entscheidende Vorteile: CO2-Entfernung, zertifizierbare Nachhaltigkeit, einfache Skalierbarkeit durch das Vorhandensein grosser Landreserven. Dies alles gewinnbringend, dank Erlösen aus den Plantagen sowie geringerem Investitionsbedarf. Saniertes, neu bepflanztes Brachland bekämpft erwiesenermassen Wüstenbildung, Klimawandel, Armut und Migration und fördert die Biodiversität.Die Innovation bietet Unternehmen, staatlichen Organisationen und NGOs die Möglichkeit, massgeschneiderte, kosteneffiziente Geschäftslösungen zur Bekämpfung des Klimawandels umzusetzen oder Projekte direkt zu finanzieren, um den eigenen CO2 Ausstoss konkurrenzfähig zu kompensieren und gleichzeitig hochwertige Nahrungsmittel auf bisher ungenutzten Flächen anzubauen. Dadurch wird eine direkte Verbindung ermöglicht zwischen CO2 Emittenten, die eine Lösung suchen und den Staaten, Gesellschaften und Landbesitzern, die diese Lösung für sie umsetzen.Über Jatropower AG Das Schweizer Unternehmen mit Sitz in Baar (ZG), betreibt mehrere Demo-Plantagen in Indien und Madagaskar und wird von privaten Schweizer Investoren finanziert. Die Innovation wurde von der Schweizer Stiftung Solar Impulse von Prof. Bertrand Piccard mit dem Label «Solar Impulse Efficient Solution» ausgezeichnet und in die Liste der besten Lösungen zum Schutz der Umwelt aufgenommen.Kontakt für Medienanfragen:Mark N. Backé; +41 79 126 59 93 mark.backe@open-opportunities.comChristian Baertschi; +41 79 631 40 56 christian.baertschi@open-opportunities.comDr. George Francis: +41 44 515 04 50 info@jatropower.chInfographic - https://mma.prnewswire.com/media/1838651/Jatropower_Infographic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1838628/Jatropower_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1838650/open_opportunities_Logo.jpgOriginal-Content von: Jatropower, übermittelt durch news aktuell