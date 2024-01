Jasper Therapeutics Aktie: Wohin geht die Reise?

Die technische Analyse von Jasper Therapeutics-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen laut trendfolgenden Indikatoren in einer neutralen Position befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,46 USD, was einen deutlichen Abwärtstrend von 38,48 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 7,05 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 6,3 USD, was einer positiven Abweichung von 11,9 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Jasper Therapeutics aufgrund dieser Daten mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Bewertung des Unternehmens durch Analysten ergibt eine durchschnittliche Einschätzung von "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Obwohl es keine neuen Analystenupdates gibt, prognostizieren sie ein Abwärtspotenzial von -25,53 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Jasper Therapeutics eine "Neutral"-Bewertung auf Grundlage dieser Daten.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Jasper Therapeutics ist überwiegend positiv, wie aus Untersuchungen sozialer Plattformen hervorgeht. Positive Themen wurden in den Kommentaren der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hervorgehoben, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jasper Therapeutics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (31) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (43,46) führen zu einer "Neutral"-Einstufung basierend auf dieser Analyse.

Insgesamt bleibt Jasper Therapeutics gemäß den trendfolgenden Indikatoren, Analystenbewertungen, Anlegerstimmung und RSI mit einem "Neutral"-Rating versehen.