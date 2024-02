Jasper Therapeutics Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Sentiment und Buzz um Jasper Therapeutics in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die Jasper Therapeutics derzeit positiv eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 11,15 USD, während der Kurs der Aktie bei 20,24 USD liegt, was einer Abweichung von +81,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 10,83 USD führt zu einer positiven Bewertung als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf insgesamt positive Meinungen zu Jasper Therapeutics hin. In den letzten Wochen wurden vorwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Jasper Therapeutics derzeit überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer positiven Bewertung des Wertpapiers führt. Insgesamt wird Jasper Therapeutics daher mit "Gut" bewertet.