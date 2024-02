Jason Marine Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Derzeit wird die Aktie von Jason Marine als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 115 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 115 Euro für jeden Euro Gewinn von Jason Marine zahlt, was 438 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 21. Aufgrund des hohen KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jason Marine bei 0,14 SGD liegt, während die Aktie selbst bei 0,119 SGD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -15 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,12 SGD, was zu einem Abstand von -0,83 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral" in der technischen Analyse.

Im Bereich der Dividendenrendite schüttet Jason Marine eine Rendite von 6,52 % aus, was 1,22 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 5,3 %. Aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns wird die Dividendenrendite als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Jason Marine zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren der vergangenen Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine überbewertete Aktie mit neutraler technischer Analyse und Anleger-Stimmung, aber einer guten Dividendenrendite für Jason Marine.