Jason Marine Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Aktie von Jason Marine wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 119 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Marine" (19,69) eine Überbewertung um 504 Prozent bedeutet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Jason Marine als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 75, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung und der RSI25 bei 75 führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Jason Marine in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Aktivität rund um die Aktie von Jason Marine durchschnittlich ist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt kann die Aktie von Jason Marine daher als "Neutral"-Wert betrachtet werden.