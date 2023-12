Jason Marine Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Jason Marine auf neutral steht. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jason Marine-Aktie beträgt der RSI7 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum bei 75 liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Jason Marine-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,33 Prozent erzielt, was 9,95 Prozent über dem Durchschnitt (-14,28 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Marine" beträgt -14,19 Prozent, wobei Jason Marine aktuell 9,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jason Marine bei 0,15 SGD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,119 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt damit -20,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,13 SGD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -8,46 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Jason Marine in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.