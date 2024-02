Jason Marine Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert von 50 führt zu einer neutralen Einstufung. Der RSI der Jason Marine liegt bei 50 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 0 bewertet, was auf diesem Niveau eine "gute" Bewertung ergibt.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jason Marine aktuell 115, was 438 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb eine "schlechte" Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. Zuletzt war auch die Aktie von Jason Marine Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Jason Marine beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutrale" Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf Dividendenrendite hat Jason Marine derzeit einen Wert von 6,52 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "gute" Bewertung.