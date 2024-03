Jason Marine Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der wichtige Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass Jason Marine mit einem Wert von 119 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt und daher überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 19,49, was einen Abstand von 511 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Um zu beurteilen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. In den letzten 7 Tagen liegt der RSI bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Bewertung. Zusammenfassend erhält Jason Marine für diesen Punkt unserer Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke für Jason Marine haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,13 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,119 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,46 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 liegt bei 0,12 SGD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -0,83 Prozent als "Neutral" bewertet wird. Somit wird die Gesamtnote für Jason Marine in der technischen Analyse als "Neutral" vergeben.