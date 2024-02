Jason Marine Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz für die Jason Marine-Aktie zeigt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb im Vergleich zum Durchschnitt gleich, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der langfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,14 SGD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,119 SGD liegt und somit zu einer negativen Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 0,12 SGD hingegen liegt nahe am letzten Schlusskurs und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein neutrales Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Jason Marine höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, erhält die Aktie hingegen eine positive Bewertung als überverkauft.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für die RSI-Einstufung der Jason Marine-Aktie.