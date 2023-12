Jason Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die technische Analyse der Jason-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 515,49 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 500 JPY liegt somit auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von -3 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (505,54 JPY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -1,1 Prozent. Daher wird die Jason-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 82,35 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Jason überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Jason weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Jason-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jason erfährt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Jason bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Auch die Betrachtung von Anlegerkommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral ist und die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für die Jason-Aktie eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des Stimmungsbildes.