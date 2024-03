Jason Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

In den letzten Wochen gab es bei Jason keine wesentliche Veränderung im Sentiment und Buzz. Dies bedeutet, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neutral geblieben ist. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jason-Aktie zeigt einen Wert von 46, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Allerdings zeigt der Vergleich mit dem RSI der letzten 25 Tage (81,44), dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält.

Anhand der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts lässt sich feststellen, dass die Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage eine gute Bewertung erhält, während sie auf Basis der letzten 50 Handelstage eine schlechte Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls neutral, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Zusammenfassend ergibt sich daher für Jason insgesamt eine neutrale Einstufung basierend auf dem Sentiment, RSI und der Anleger-Stimmung.