Jason Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. In den letzten 7 Tagen hatte die Jason-Aktie einen RSI-Wert von 97, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 67,88, was bedeutet, dass die Aktie nicht überkauft oder überverkauft ist, sondern neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Jason.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind neutral. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Jason daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jason-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 546,16 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 590 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich jedoch ein negativer Trend, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Somit erhält die Jason-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Aktie tendenziell gleich viel Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jason-Aktie also ein "Neutral"-Rating.