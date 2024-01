Jason Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Jason-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 515,61 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 519 JPY liegt, was einem Unterschied von +0,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, da der Wert mit 507,06 JPY nahe am letzten Schlusskurs liegt (Unterschied +2,35 Prozent).

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 13 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher mit "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 45,76, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. In den letzten zwei Wochen wurde Jason von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet, was zu dem Schluss führt, dass die Anleger-Stimmung auf neutral eingestuft werden kann.

Die Messung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt auch eine neutrale Bewertung. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Daher wird auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" vergeben.