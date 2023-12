Jardine Matheson Holdings Aktie: Das liegt auf Eis

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem weiteren neutralen Rating führt. Insgesamt wird die Jardine Matheson-Aktie daher mit einem schlechten Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jardine Matheson-Aktie liegt bei 64,89, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 52,92 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass Jardine Matheson in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Auch wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer schlechten Anleger-Stimmung und somit zu einer schlechten Empfehlung führt.

Die technische Analyse, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Jardine Matheson-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, ergibt eine schlechte Bewertung. Der Unterschied von 14,6 Prozent zeigt eine deutliche Abweichung vom Durchschnitt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Jardine Matheson-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem neutralen Rating versehen.