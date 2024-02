Jardine Matheson Holdings Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für Jardine Matheson liegt der aktuelle RSI-Wert bei 68,32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hinweist, dass die Aktie immer noch als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jardine Matheson bei 24,56, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass es eine starke Diskussionstätigkeit gibt und die Stimmungsänderungsrate positiv ist. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt eine "Gut"-Bewertung zugeordnet.

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Jardine Matheson derzeit bei 45,02 USD verzeichnet. Da der Aktienkurs bei 41,32 USD liegt und einen Abstand von -8,22 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50), der bei 40,66 USD liegt, ergibt sich eine Differenz von +1,62 Prozent, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher für die technische Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral".