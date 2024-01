Jardine Matheson Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis. Betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI für Jardine Matheson. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 61,11 Punkte, was bedeutet, dass Jardine Matheson derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,9 an, dass Jardine Matheson weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Jardine Matheson von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Trotzdem wurden auch 2 negative Signale herausgefiltert, weshalb insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung vorliegt.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Jardine Matheson in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,99 Prozent, was einer Unterperformance von -11,21 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite um 10,4 Prozent niedriger. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.