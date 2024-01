Jardine Matheson Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Jardine Matheson":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Jardine Matheson wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die öffentliche Stimmung eine Rolle. Laut Analysten waren die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass Jardine Matheson im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Industrie-Sektor eine Rendite von -14,99 Prozent erzielt hat, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Industriekonglomerate" liegt die Rendite mit -5,18 Prozent deutlich niedriger. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse erhält die Jardine Matheson-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -10,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Jedoch wird für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Jardine Matheson-Aktie hinsichtlich der Stimmung und der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft wird, während die Rendite im Vergleich zur Branche als "Schlecht" bewertet wird.