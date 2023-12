Jardine Matheson Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den letzten zwei Wochen wurde Jardine Matheson von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden in jüngster Zeit vor allem negative Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anlegerstimmung daher als "Schlecht" einzustufen. Die Redaktion hat außerdem zwei klar messbare negative Signale herausgefiltert und kommt daher zu dem Schluss, dass eine "Schlecht"-Empfehlung gerechtfertigt ist.

Wenn man die charttechnische Entwicklung der Jardine Matheson-Aktie betrachtet, indem man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein aktueller Wert von 46,58 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 39,78 USD deutlich darunter, mit einem Unterschied von -14,6 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich für diesen Wert (40,66 USD) nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs (-2,16 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Jardine Matheson-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Jardine Matheson-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,41 Prozent erzielt, was 0,91 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,5 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt -4,9 Prozent, wobei Jardine Matheson aktuell 1,51 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Jardine Matheson führt zu einer "Neutral"-Einstufung, sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.