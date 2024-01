Jardine Matheson Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Jardine Matheson":

Die aktuelle technische Analyse der Jardine Matheson-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 40,44 USD weist eine -12,33% Entfernung vom GD200 (46,13 USD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 40,23 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,52% beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 31, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich negative Meinungen und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung, da vor allem negative Themen rund um Jardine Matheson diskutiert wurden. Die analytische Seite zeigt, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine gemischte Einschätzung der Jardine Matheson-Aktie, wobei sowohl "Neutral"- als auch "Schlecht"-Signale zu beobachten sind.