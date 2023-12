Jardine Matheson Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Jardine Matheson":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral angesehen. Der RSI von Jardine Matheson liegt bei 15,03, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,02 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite von Jardine Matheson mit -17,23 Prozent in den letzten 12 Monaten mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,25 Prozent, was bedeutet, dass Jardine Matheson mit 10,97 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Jardine Matheson von 40,8 USD um -11,86 Prozent unter dem GD200 (46,29 USD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 40,23 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Jardine Matheson veröffentlicht. Dennoch zeigen weitere Untersuchungen, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht" Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".