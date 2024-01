Jardine Matheson Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Jardine Matheson":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jardine Matheson derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 46,09 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (40,34 USD) um -12,48 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 40,24 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +0,25 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt dies ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zur "Industriekonglomerate"-Branche verzeichnete Jardine Matheson in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,99 Prozent. Im Durchschnitt fielen ähnliche Aktien aus dieser Branche um -4,44 Prozent, was bedeutet, dass Jardine Matheson im Branchenvergleich um -10,55 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine Rendite von -5,03 Prozent im letzten Jahr, wobei Jardine Matheson um 9,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Jardine Matheson haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird anhand der sozialen Medien ermittelt, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen festgestellt wurde. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet ebenfalls auf eine höhere Aufmerksamkeit hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Jardine Matheson wird derzeit mit einem RSI-Wert von 44,62 als "Neutral" eingestuft, da der Titel weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wird die Aktie mit einem Wert von 39 als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz, sowie eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Relative Strength-Index.