Jardine Cycle, Carriage-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse der Jardine Cycle & Carriage-Aktie zeigt eine Abweichung von -14,17 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 31,55 SGD und dem aktuellen Kurs von 27,08 SGD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine Abweichung von -4,51 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Jardine Cycle & Carriage mit einer Dividendenausschüttung von 4,78 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt der Händler von 3,93 %. Die Differenz von 0,85 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,5 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 21,86 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Reaktionen. Das Stimmungsbarometer zeigt an einem Tag grün und verzeichnet keine negativen Diskussionen. An einem weiteren Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.