Jardine Cycle, Carriage Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Jardine Cycle & Carriage wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 8,38 Punkten, was darauf hinweist, dass die Jardine Cycle & Carriage-Aktie überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral" Einstufung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Jardine Cycle & Carriage wurde eine mittlere Diskussionintensität gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Jardine Cycle & Carriage-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,21 SGD lag, während der letzte Schlusskurs bei 29,99 SGD liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Jardine Cycle & Carriage. Die positiven Meinungen haben in den vergangenen Wochen zugenommen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Aktie von Jardine Cycle & Carriage bezüglich der Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.