Jardine Cycle, Carriage Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse der Jardine Cycle & Carriage-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 32,19 SGD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 29,09 SGD weicht somit um -9,63 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Schlusskurs (29,18 SGD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,31 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität mittel ist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses wird deutlich, dass die Jardine Cycle & Carriage-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +11,1 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Händler"-Branche und eine Überperformance von 13,44 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor erzielt hat. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Jardine Cycle & Carriage-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7 Tage (56,45) als auch auf 25 Tage (52) bezogen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.